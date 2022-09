Quale autunno ci aspetta quest'anno?

Autunno in arrivo: che cosa aspettarci?

L’inizio ufficiale dell’Autunno è alle porte, eppure il caldo ancora si fa sentire, non accennando a diminuire in alcune giornate particolarmente torride e afose. Oltre a questo, molti problemi ed incertezze ci tengono nel dubbio in questi tempi: dalla crisi energetica all’emergenza climatica, che cosa dobbiamo aspettarci - in termini climatici ed atmosferici - per le prossime stagioni? La domanda è attuale più che mai, dal momento che gli sbalzi di temperatura sono ancora molto forti, e il tanto aspettato autunno non sembra voler arrivare. Per esempio, nell’ultimo fine settimana si sono viste in Italia diverse instabilità atmosferiche: zone e giornate più nuvolose, con accenni di pioggia, ed altre invece in cui il caldissimo Agosto appena trascorso non sia mai finito per davvero.

Abbigliamento per tempi incerti: quali capi scegliere

In tempi così variabili in termini climatici, è davvero fondamentale munirsi di un guardaroba adeguato. Le temperature infatti continuano ad oscillare vertiginosamente, con giornate molto calde e serate piuttosto fresche. Per questo motivo, è importante dotarsi di un armadio e di una serie di outfit “a strati”, che ci consentano di poter attraversare tutte le diverse fasi della giornata senza dover tornare a casa per cambiarci d’abito. Maglioncini e pullover in questo senso sono all’ordine del giorno: da portare in borsa o sulle spalle, potrebbero rivelarsi un prezioso alleato per improvvisi cali della temperatura verso le prime ore della sera. Allo stesso modo, bisogna avere gli stessi accorgimenti con i nostri bimbi e ragazzi, selezionando con attenzione anche abbigliamento per bambini. Ogni nuova stagione, per i nostri figli, è una fase di crescita e scoperta, che si accompagna sempre ad un cambio look. Così, quando arrivano i primi freddi e le foglie cominciano ad assumere sfumature dorate, è il momento di scegliere capi caldi e coprenti: deliziosi cappottini bon ton completi di sciarpa, golf foderati con il cappuccio, a nido d'ape o bouclé, o ancora giacconi in ecopelle in colori pastello e gli impermeabili variopinti, per affrontare le giornate di pioggia col sorriso. Insomma, ci sono moltissime possibilità per andare incontro al prossimo autunno e alla prossima stagione fredda: l'importante è saper comporre il guardaroba nostro e dei nostri figli con capi intelligenti, che sappiano rivelarsi utili e comodi per qualsiasi condizione atmosferica.

Affrontare la crisi climatica ed energetica: altri consigli utili

Oltre a vestirci in maniera adeguata, riempiendo il nostro armadio solo di capi indispensabili e versatili, ci sono diverse altre cose che possiamo fare per mostrarci eco-sensibili e fare il nostro piccolo in termini di cambiamento per arginare i disastrosi effetti della crisi climatica ed energetica che stiamo attraversando. Per esempio, un’ottima idea è quella di dotare la propria casa di un impianto solare, che aiutano ad eliminare gli sprechi energetici, grazie alla produzione e all’uso di energia del tutto naturale. I pannelli solari sono un’ottima scelta anche per il portafoglio oltre che per l’ambiente, in quanto consentono, sul lungo termine, un notevole risparmio in bolletta. Un’altra cosa che tutti potremmo poi prendere in considerazione è l’acquisto di un’elettrica, un vero e proprio toccasana per l’ambiente.