Dopo il "trionfo" di Meloni, il Pd serra i ranghi: "Incontriamoci, supereremo momento ascoltando la base"

" Supereremo questo momento complicato solo insieme e ascoltando la base ". È questo il messaggio che lancia il Segretario Metropolitano del Pd Marcello Mazzù , che ha inviato un lettera agli 82 circoli del Partito Democratico di Torino e provincia per promuovere un tour di ascolto.

Pd bene a Torino, meno in Città Metropolitana

Una iniziativa che arriva dopo le elezioni politiche, che hanno visto imporsi in maniera netta il centrodestra e soprattutto Fratelli d'Italia. Se nel capoluogo piemontese i dem si sono confermati il primo partito per voti con oltre il 25% delle preferenze, nel resto della Città Metropolitana il risultato non è stato così brillante.