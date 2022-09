Fratelli d’Italia vuole modificare la Costituzione? Valle (Pd) avverte: “Principi e valori sono un santuario”

Nessuno stravolga la Costituzione, pensando di cambiare i primi 54 articoli. Daniele Valle, vice presidente del Consiglio regionale con delega al Comitato Resistenza e Costituzione, non ha dubbi: i principi, valori e i diritti fondamentali non sono modificabili. Una posizione che arriva dopo le dichiarazioni di alcuni esponenti di spicco di Fratelli d’Italia, nella notte che ha decretato la vittoria elettorale del partito di Giorgia Meloni, in merito alla volontà di mettere mano a una Costituzione “vecchia”.

"I primi 54 articoli non si toccano"

Pur senza una dichiarazione ufficiale da parte di quella che sarà la prima premier donna in Italia, la volontà di FdI appare chiara: mettere mano a un testo in vigore da 75 anni. Un’ipotesi commentata così da Valle: “Bisogna intendersi sul cambiare o stravolgere: il cuore della Costituzione sono i primi 54 articoli, voglio immaginare che non abbiano nemmeno idea di cambiarli”.

“Gli altri - precisa il vice presidente del Consiglio regionale - riguardano gli aspetti organizzativi, gli organi, chi fa che cosa, e capisco sia legittimo poterne discutere”.

"I diritti fondamentali sono un santuario"

D’altra parte, il fatto che il testo possa cambiare è previsto anche dai padri costituenti. Valle ci tiene però a precisare un aspetto importante: “Della Costituzione non sono modificabili principi, valori e diritti fondamentali: quelli sono un santuario”.

Dal dem quindi, un “no” con riserve a possibili modifiche della Costituzione. “E’ legittimo avere opinioni differenti: una volta è già stata modificata nel 2001, altre volte si è tentato di farlo senza successo. Serve quindi analizzare gli aspetti nel merito, io per ora ho sentito solo tanti slogan”.