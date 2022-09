Viabilità, chiuse per lavori la strada provinciale 49 di "Ribordone" e la 263 di “Piverone”

Sp 49 c02 di "Ribordone" fino al 16 novembre

Per l’intervento di sistemazione del ponte in ferro lungo la Sp 49 c02 di "Ribordone" nel comune di Sparone è prorogata la chiusura al transito, per tutte le categorie di utenti, dal Km. 0+500 al Km. 1+056 fino al giorno 16 novembre 2022 con deviazione del transito lungo la Sp 49 di Ribordone e contestuale riapertura del tratto chiuso come pista provvisoria.

Sp 263 di “Piverone” dal 3 al 21 ottobre

Per la posa di un cavo interrato lungo la Sp 263 di “Piverone” dal Km. 3+600 al Km.5+280 nel territorio dei Comuni di Palazzo C.se e Piverone, è previsto divieto di transito a tutti gli utenti, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal 3 al 21 ottobre 2022 con l’esclusione dei sabati e dei giorni festivi.