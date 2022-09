Donne imprenditrici e uccisione di Mahsa Amini: minuto di silenzio al Job Film days prima della pellicola iraniana

Un minuto di silenzio per ricordare Mahsa Amini, la ragazza uccisa in Iran dopo aver indossato in maniera scorretta il velo. Succederà questa sera - al Job Film Festival - in occasione della proiezione di "Woods girls –A duet for a dreams" dell'autrice iraniana Azadeh Bizargiti nello spazio di Cna Torino.



Sarà un'occasione (al Greenwich Village di via Po 30) per riflettere sui diritti violati in Iran, ma anche sul lavoro autonomo e sul ruolo delle donne imprenditrici.