Artisti e artiste giocano con il cibo per l'undicesima edizione di "Play with food"

A Torino, da sabato 1 a domenica 9 ottobre, è in programma l’undicesima edizione di Play with Food – La scena del cibo, in Italia il primo e unico festival teatrale interamente dedicato al cibo e alla convivialità, organizzato da Associazione Cuochilab, con la direzione artistica di Davide Barbato.

L’invito a “giocare col cibo” è la provocazione che da sempre il festival lancia ad artiste e artisti performativi, con lo scopo di far emergere storie sorprendenti, significati profondi, simbologie inaspettate da un tema ricco di sfumature e soprattutto capace di parlare ad ogni tipologia di spettatore.

L’edizione 2022 propone 10 giorni di programmazione, 11 compagnie di cui 2 straniere, 24 appuntamenti dislocati in tutta la città, con 3 prime assolute, 2 prime nazionali e 4 prime regionali. Un programma abitato da artiste e artisti d’eccellenza, con spettacoli di grande qualità che, attraverso stili, generi e poetiche differenti, affrontano in modo non scontato il tema del cibo.

L’immagine di questa edizione, che racconta un festival giocoso, energico e immaginifico, è curata dal giovane illustratore chierese Riccardo Massarotto.

INFO E PROGRAMMA: www.playwithfood.it .