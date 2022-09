La moda e lo stile vanno a braccetto con la natura: a Expocasa arriva la sfilata "green" di Cna Torino

Moda, stile, ma anche sensibilità per l'ambiente. All'Oval di Torino - in occasione di Expocasa 2022 - va in scena "Bella e Sostenibile", iniziativa di Cna Torino per promuovere "La moda a chilometro zero, in armonia con la natura".



In particolare, saranno quattro stiliste ad animare lo spazio che sarà aperto dalle 15 alle 21 e nel weekend dalle 10-21 fino al 9 ottobre: si tratta di Miorara Verman, Daniela Bosco, Dang To Nga e Raffaella Labartino. E per la giornata del 5 ottobre (alle 18) proporranno la sfilata con la direzione artistica di Fabrizio Picardi.



"La collettiva di artigiani e stilisti di CNA Federmoda - spiegano da Cna Torino - propongono una moda bella e sostenibile ispirata al riciclo al riuso ovvero ai principi dell'upcycling".