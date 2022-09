Sessant’anni di Fidas a Pancalieri: festa nel fine settimana

La Fidas Pancalieri festeggia sessant’anni di attività, ribadendo l’importanza della donazione di sangue, domani, sabato 1° ottobre, e dopodomani, domenica.

Fondata il 28 febbraio 1962 con la presidenza di Domenico Galeasso, la Fidas Pancalieri ha visto un continuo apporto e ricambio di donatori, arrivando nel 2022 a circa 135 donatori effettivi, molti dei quali verranno premiati in occasione della festa con attestati di benemerenza e medaglie per il numero di donazioni effettuate, in un caso arrivando anche a superare le centoventicinque nel corso della vita. A inizio anno, l’amministrazione comunale di Pancalieri ha destinato tutti i locali del primo piano del Salone Polifunzionale al centro per il prelievo del sangue, consentendo, grazie all’uso esclusivo degli spazi, di rispettare con maggior facilità le normative igieniche necessarie ai prelievi e di dotarsi postazioni fisse e confortevoli per la donazione. L’attuale presidente, Pietro Carlo Nicolino, è in carica dal 2019 ed è successore di Galeasso (1962-70), Domenica Casetta (1970-79), Mario Varino (1979-85), Maurizio Carlevaris (1985-87) e Adriano Rista (1987-2019). Il direttivo conta attualmente otto volontari: la segretaria Floriana Pretto è stata eletta quest’estate presidente della Fidas Adsp, Associazione Donatori Sangue Piemonte, che raccoglie 134 gruppi comunali. Durante le giornate di prelievo di sabato 8 e domenica 9 ottobre si terranno le elezioni del nuovo direttivo, in carica fino al 2025.

“Siamo felici di vedere molti giovani tra le fila dei donatori – commenta Nicolino –. Quello che manca ultimamente, purtroppo, sono i medici disposti a effettuare i prelievi, e a volte siamo stati costretti a ridurre le giornate destinate alla donazione per assenza di personale medico. Con la pandemia abbiamo allestito un servizio di prenotazione, che manteniamo tutt’ora per evitare affollamenti e lunghe attese, ma non solo: è importante prenotarsi con almeno una settimana in anticipo, così da poter comunicare una stima quanto più precisa al personale medico che potrà organizzarsi in base al numero di donatori”.

La festa del sessantesimo anniversario sarà l’occasione per inaugurare ufficialmente la nuova sede, per l’occasione rinnovata dai volontari e arricchita di mobili funzionali agli spazi, e per premiare i tanti donatori attivi. Sabato primo ottobre si terrà, alle 21, la commedia in dialetto piemontese ‘Studio Associato!’ della compagna ‘La Menodrammatica’ di Moretta, agli impianti sportivi in via Circonvallazione 1, a ingresso libero. Domenica 2 il ritrovo sarà, alle 8,30, alla sede al Centro Polifunzionale in via Vittorio Veneto 4 per l’inaugurazione e un rinfresco. Partirà poi, alle 9,30, la sfilata della banda ‘La Vigoneisa’ tra le vie cittadine, con tappe al monumento ai Donatori di piazza Donatori del Sangue e alle case di riposo. Alle 12, agli impianti sportivi, verranno premiati i donatori.