Casa popolare liberata dagli abusivi, viene nuovamente occupata prima dell'assegnazione

Liberato dagli abusivi, ad agosto è stato nuovamente occupato: è questa la situazione in cui si trova un appartamento popolare, nel complesso di via Togliatti 15. A voler fare luce sulla vicenda di Mirafiori Sud il capogruppo del M5S Andrea Russi , che ha chiesto anche i numeri delle occupazioni abusive e se fosse possibile “ accelerare le procedure di assegnazione degli alloggi Atc, ampliare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ridurre il numero degli alloggi sfitti attraverso convenzioni pubblico-private ".

Alloggio necessitava di interventi importanti

"L'appartamento di via Togliatti 15", come ha spiegato l'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli, "era stato occupato nel corso del 2021. A febbraio di quest’anno è tornato nella disponibilità di ATC". L' Agenzia Territoriale per la Casa non ha potuto però rimetterlo "in circolo in tempi brevi" perché l'alloggio necessitava di "importanti interventi di manutenzione straordinaria che richiedono tempi di lavorazione più lunghi e maggiori risorse".