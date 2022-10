Grugliasco, dal 4 ottobre comincia il laboratorio musicale e ambientale di Agamus

L'associazione “Agamus”, in collaborazione con l'associazione “Città Futura”, presenta “Eco Suoni”, un laboratorio musicale e ambientale. Si tratta di un percorso dedicato ai bambini dai 4 ai 6 anni, che unisce la musica e il riciclo creativo.

Saranno 4 incontri e il primo appuntamento è fissato per martedì 4 ottobre alle 17 presso la sede dell'associazione “Città Futura" al parco San Sebastiano, in via Scoffone 11.