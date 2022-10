Grugliasco sposa i principi del riuso: due giorni di Festival per dare il buon esempio

Una due giorni di dibattiti, performance e laboratori aperti al pubblico e a ingresso libero, per sensibilizzare la cittadinanza sul riuso e per dare visibilità alle realtà che di questo tema si occupano in ambito locale e regionale.

L'appuntamento è con il Festival del riuso, in programma venerdì 7 e sabato 8 ottobre presso il Parco culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31, e presso il Parco Porporati. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Rete riuso Grugliasco ed è organizzata dalla Società Le Serre in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con il Comitato Territoriale Iren di Torino.