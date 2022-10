Il coreografo francese Christian Rizzo presenta in prima nazionale a Torino "En son lieu"

Debutterà mercoledì 5 ottobre al Teatro Astra lo spettacolo "En son lieu", del coreografo francese Christian Rizzo, per la prima volta a Torino e in cartellone per Torinodanza Festival.

L'appuntamento è per le 20.45 in prima nazionale mercoledì 5 e giovedì 6 ottobre. In questo assolo, affidato al danzatore e breakdancer Nicolas Fayol, Christian Rizzo, direttore dell’ICI – centre chorégraphique national de Montpellier/Occitanie - crea uno spazio evocativo in cui il tempo è rallentato e sospeso in un luogo astratto.

