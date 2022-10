Torna il raduno dei Babbi Natale per i bimbi del Regina Margherita: il 3 e 4 dicembre villaggio con elfi e renne in piazza Polonia

Dopo due anni di stop, torna finalmente in presenza il tradizionale Raduno dei Babbi Natale, che sin dalla sua nascita porta in piazza Polonia davanti all'Ospedale Infantile Regina Margherita migliaia di persone in abito rosso e barba bianca. Un ritorno, come spiega la Fondazione Forma, contrassegnato da una novità: l’edizione 2022 infatti raddoppierà.

Festa 3 e 4 dicembre

Sarà possibile infatti partecipare alla grande festa dedicata ai piccoli ricoverati del Regina Margherita sia il sabato 3 che la domenica 4 dicembre. “Piazza Polonia si trasFORMA in Piazza Lapponia" è il claim di quest'anno: una trasformazione che avverrà anche grazie alle opere che realizzeranno gli alunni delle classi partecipanti al concorso scuole, che è partito da qualche giorno, e che sin da subito ha avuto moltissime adesioni.

Villaggio di Natale

Sul piazzale verrà allestito un villaggio di Natale con elfi, renne, slitte, alberi di Natale e ufficio postale di Babbo Natale. Ospiti speciali i supereroi che si caleranno dal tetto e poi musica e stand gastronomici. E ancora la tradizionale rombante sfilata dei motociclisti, la camminata, la pedalata e i Santa Klaus sulle barche sul Po. Il tutto con musica e distribuzione di bevande calde da parte degli Alpini, ovviamente. Raduno green