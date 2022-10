Morta a 27 anni in tangenziale, giovedì a Borgaro il funerale di Serena Cottitto

Il funerale di Serena si terrà giovedì 6 ottobre alle ore 15 presso la parrocchia "Santi Cosma e Damiano" di Borgaro Torinese: il corteo funebre partirà dall'ospedale di Rivoli alle ore 14,10. Il rosario verrà recitato sempre nella stessa chiesa domani alle 19. E ieri la famiglia della ragazza ha lanciato un appello via social per trovare testimoni per fare chiarezza sull'incidente. Chiunque abbia visto qualcosa è pregato di mettersi in contatto con il fratello Stefano, la mamma Finizia Giuliano o il papà Angelo Dario.