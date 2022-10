Fino all'8 ottobre, all'Off Topic torna il _resetfestival

Fino all'8 ottobre torna a OFF TOPIC _resetfestival, il Festival dell’Innovazione Musicale dedicato a talenti emergenti e ai nuovi strumenti e modelli di business in ambito musicale. _resetfestival da quattordici anni racconta il mondo della musica da ogni angolatura e sollecita, agevola e condivide buone pratiche per la costruzione di progetti musicali e di percorsi professionali.



Co-prodotto da Associazione Culturale Verve e The Goodness Factory, in collaborazione con Piemonte dal Vivo e con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRT, dal 2009 _reset è una tappa imprescindibile per coloro che da tutta Italia, ogni anno, si ritrovano a Torino per parlare di music​ business.



6 giorni di workshop e laboratori, di listening session e di incontri con management ed etichette discografiche, 6 giorni e 6 notti di showcase e di musica live.



_reset è una esperienza preziosa per fare networking e per scoprire nuovi progetti artistici e incontrare nuovi talenti fra gli addetti e le addette del settore che partecipano in questa settimana ad un percorso di formazione e hanno l’occasione di far conoscere e far crescere il proprio progetto.

_resetfestival è un campus della musica: è un percorso formativo e una vetrina per connettere progetti artistici e figure professionali per una settimana intera di full-immersion attraverso i diversi format di _reset: _reHUB, Music Innovation Hub, Listen, Talk.



Anche quest’anno saranno 4 i laboratori nella sezione _reHUB:

reHUB produzione creativa con Cristina Donà, Ghemon, Ditonellapiaga e Bianco mentor dei 4 progetti selezionati e Ale Bavo e Valentina Farinaccio tutor per tutte le produzioni

reHUB management con Roberto Genovese (Sugar),Paolo Pavanello (INRI Metratron), Lucia Maggi (42 Law Firm)….

_reHUB crew, in collaborazione con DOC Live e Tech Academy con Fenia Galtieri (Assistente di Produzione), Daniele “Ilmafio” Tortora…

_reHUB reporter con la collaborazione di Rockit e The Pepegas Team

Oltre ai laboratori e alla sezione Talk torna, Music Innovation Hub, lo spazio nato nel 2011 e dedicato al percorso artistico come impresa: pitch,​ team building, music canvas e tantissimi workshop riservati alle giovani e ai giovani selezionati tramite la call di _resetfestival, per tutti i pomeriggi della settimana avranno la possibilità di entrare in contatto diretto con le più importanti figure professionali dell’industria musicale italiana. Venerdì 7 e sabato 8 ottobre al mattino, Listen: i progetti selezionati tramite call sono protagonisti di session di ascolto e scouting