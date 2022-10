A Moncalieri l’ultima tappa del Rolling Truck Street Food Festival

Nel weekend, da venerdì 7 a domenica 9 ottobre, arriva a Moncalieri uno tra gli appuntamenti più attesi dagli amanti del buon cibo e del divertimento. Si tratta di Rolling Truck Street Food Festival: tre giorni consecutivi in cui gustare le specialità della rassegna dedicata al cibo da strada, un viaggio tra sapori, musica e intrattenimento.

L’appuntamento con il festival, patrocinato dal Comune di Moncalieri, è organizzato da Nova Eventi e si terrà in Piazza Caduti per la Libertà: venerdì, dalle 18 alle 24; sabato e domenica dalle 11 a mezzanotte. L’ingresso è gratuito.

UN VIAGGIO TRA I SAPORI ITALIANI E INTERNAZIONALI

Le specialità che ci aspettano incontrano davvero tutti i gusti.

Chi ama la carne, non si sposterà dai truck che propongono arrosticini abruzzesi, carne di cavallo, hamburger di Fassona, stracotto al Barolo, tomahawk di suino piemontese, trippa fritta, fino alle polpette di carne e verdure. Chi non può rinunciare al “pane con...”, sarà contento di assaggiare pane e panelle, pane cunzato, panini con salsiccia di Bra cruda e cotta, pan tometta, pan tartufo, pan pork, zebù, perché no un buon panzerotto pugliese o un panino gourmet con pesce. Per restare in Italia, ecco anche mini arancini, cannoli siciliani riempiti al momento e cassatine, gnocco fritto con salumi e con Nutella, piadine dolci e salate, frittura di pesce. Se, invece, si preferiscono i sapori internazionali, non mancheranno Hot Dog con e senza guacamole, burritos, tacos, nachos, platano fritto, churros. Il tutto accompagnato da deliziosi cocktail, vini e birre artigianali.

Per rendere il weekend ancora più speciale, sarà la divertente e coinvolgente musica di DJ Spada ad accompagnare tutte le tre serate.

TUTTE LE INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione la mail info@novaeventi.it, oltre ai seguenti canali ufficiali:

sito internet: www.rollingtruckstreetfood.net

Facebook: https://www.facebook.com/RollingTruckStreetFood

Instagram: https://www.instagram.com/rolling.truck.street.food/