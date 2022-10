Cit Turin, piazza Benefica guarda oltre il mercato: domenica ospiterà la "maratona" con protagonisti i bambini del quartiere

A organizzare l'evento sono il Comitato Verde Cit Turin e l'associazione MontalCit – Insieme per la Scuola – APS, con il Patrocinio del Comune di Torino e della Circoscrizione 3. L'appuntamento è dalle 9 del mattino fino alle 13 . La corsa non competitiva servirà a festeggiare insieme l’inizio dell’anno scolastico, ma allo stesso tempo sperimentare usi diversi di Piazza Benefica , cuore del Cit Turin e oggi sede di uno dei mercati più rinomati dell'intera città.

Un evento che coinvolge i bambini per "rigenerare" un'area. O, meglio, per creare una comunità. E' l'iniziativa che nasce nel più piccolo dei quartieri di Torino, il Cit Turin , che domenica prossima 9 ottobre ospiterà una mini-maratona con protagonisti i bambini delle scuole elementari dell'istituto IC Rita Levi Montalcini, ma anche di tutte le scuole per l'infanzia, delle primarie e delle medie del quartiere.

Si partirà con una corsa in staffetta non competitiva che si svolgerà in piazza Benefica e a seguire tanti sport da provare con gli amici: pallacanestro, atletica, roller e hit-ball. L’iniziativa è anche a scopo benefico, per azioni di sostegno educativo rivolte a famiglie in condizioni di vulnerabilità. La quota di partecipazione permetterà infatti di supportare 1.100 bambini seguiti dal Progetto Abito della Società San Vincenzo de Paoli.