Anche Settimo Torinese fa i conti con le bollette: per il Comune maggiori costi per 1,7 milioni di euro

Illuminazione pubblica, scuole, edifici pubblici: sono spese di illuminazione e riscaldamento che impattano in maniera pesante, anche se con sfumature diverse dal punto di vista dei bilanci. Alcune bollette pesano direttamente sul Comune, altre sono a carico delle società controllate. Ad esempio Patrimonio ha in carico l'illuminazione pubblica (in bolletta +600mila euro rispetto al 2021) mentre Fondazione ECM la Biblioteca, l’Ecomuseo, il Teatro Garybaldi e la Suoneria (+200mila). Le maggiori spese coinvolgono direttamente anche il Comune, con 650mila euro in più solo per quanto riguarda le utenze scolastiche.

"I dati sono allarmanti – riconosce l’assessore al bilancio Luca Rivoira –. Ci troviamo in una posizione estremamente complicata Aumenti così vertiginosi possono sconvolgere il bilancio del Comune come quello di una famiglia. Ed esattamente come le famiglie dovremo necessariamente ridurre i nostri costi cercando di fare economia. Metteremo naturalmente in campo tutte le misure possibili per contenere i consumi di energia e di calore. Ma i maggiori costi avranno ugualmente un impatto sulla capacità di spesa del Comune. La nostra priorità è continuare a garantire i servizi con un'attenzione particolare soprattutto delle fasce più fragili. Rischiamo però che la fascia dei “fragili” cresca oltremisura. Purtroppo, ed è una magra consolazione, è un problema condiviso da tutti gli enti locali. Per questo è assolutamente necessario un intervento da parte degli enti superiori, anche se mi rendo conto di come sia difficile, a qualunque livello amministrativo, affrontare una crisi di portata globale".