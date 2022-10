Le bollette mettono in ginocchio anche le Rsa: "Costi più che raddoppiati, non fateci pagare l'Imu"

Sospendere l'Imu 2023 per le residenze per anziani di Torino e provincia, così da restituire un po' di ossigeno a fronte dei grandi rincari dell'energia. E' l'appello che arriva da Api Sanità, sigla che raccoglie le aziende che gestiscono le rsa: un mondo in continua espansione anche nel nostro territorio.

Colaci: "Restituire ossigeno alle strutture"

“La situazione delle RSA dal punto di vista dei costi energetici sta diventando sempre più insostenibile e si aggraverà ancora con l’inverno - spiega Michele Colaci, presidente di Api Sanità Torino -. Chiediamo agli enti locali di prendere in considerazione la sospensione dell’IMU per il 2023: le strutture potrebbero così avere un po’ di ossigeno finanziario per sostenere i forti esborsi cui devono fare fronte in modo prioritario”.



Un appello che arriva proprio nei giorni in cui si accende la polemica sugli aumenti delle rette. Ma anche a due anni dal ciclone Covid che ha modificato molti equilibri. “La RSA hanno dato un contributo fondamentale per affrontare la pandemia, si sono dimostrate strutture importanti per il territorio e hanno agito sempre con grande responsabilità. Adesso gli enti locali devono dimostrare ulteriore vicinanza ad un elemento determinante della assistenza socio-sanitaria".