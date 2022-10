Anche Grugliasco aderisce alla Giornata del Camminare

Anche la città di Grugliasco ha aderito alla Giornata del 9 ottobre, grazie all'associazione Iride, che con il patrocinio della Città di Grugliasco, ha proposto l’evento “A passo di fitwalking” il 10 ottobre 2022, dalle 18,30 alle19,30, al parco Porporati (ingresso parco – lato campi sportivi) in occasione della giornata del camminare.

La domanda di iscrizione è scaricabile sul sito www.irideasd.it e in allegato. Le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-covid 19.

Per iscrizioni e/o informazioni: giorgis.daniela59@gmail.com; ASD IRIDE info@irideasd.it ; www.irideasd.it .

"Pensiamo – afferma l'assessore allo sport Dario Lorenzoni – che sia fondamentale promuovere e agevolare le buone pratiche quotidiane, come appunto il camminare, un gesto semplice e naturale determinante nella prospettiva di dare un sostanziale contributo a migliorare la qualità della vita, in particolare in ambito urbano".