Big Data, Alessandro Vespignani è il nuovo presidente di Fondazione ISI

Con una rete globale di centinaia di istituzioni partner, Fondazione ISI affronta le sfide della complessità secondo un approccio strategico interdisciplinare, e alimenta un prezioso scambio di conoscenze con la più ampia comunità scientifica, le realtà filantropiche e i governi per promuovere la crescita sociale, economica e culturale. Va in questa direzione il primo Centro europeo sulla Scienza dei Dati “for social good”, istituito da Fondazione ISI e Fondazione CRT alle OGR Torino.

“Sono estremamente onorato di raccogliere il testimone della presidenza della Fondazione ISI dalle mani degli straordinari scienziati che mi hanno preceduto - dichiara il professor Vespignani -. La pandemia ci ha insegnato più di ogni altra cosa il valore dei Dati e di come possono essere trasformati in conoscenza, che definisce la nostra capacità di salvare vite e migliorare la società. Sono molto felice di iniziare un cammino con la Fondazione che vada a confrontarsi con le importanti sfide che ci attendono in questo campo".