L’agricoltura sociale alla Fiera della Toma di Condove

Coldiretti Torino sarà presente alla XXXIIa Fiera della toma di Condove che si svolge, domenica 9 ottobre 2022, nella piazza e nelle vie del paese.

I produttori di Campagna Amica partecipano al concorso per la toma più buona ma la vera novità è che la Fiera ospita il progetto B.I.S. – Buono, inclusivo, sostenibile. Il progetto vede come tema principale il cibo, tema che unisce svariati settori e rappresenta uno spazio di dialogo potenzialmente aperto a tutti. In particolar modo il “cibo civile”, esito dei processi di agricoltura sociale, che, oltre ad unire settori diversi, ha la potenzialità di generare nuovo valore per le aziende offrendo servizi per la comunità.

Grazie al progetto B.I.S., durante la mattinata, sarà possibile la degustazione di prodotti del paniere del cibo civile, della rete di aziende agricole sociali del Torinese che aderiscono al progetto "Hubbuffate".

Il progetto Hubbuffate, ideato e promosso dalla Cooperativa Sociale Exeat, da Coldiretti Torino e Uecoop Piemonte, vuole promuovere l'agricoltura sociale con una particolare attenzione non solo alla produzione di cibo di qualità, ma anche al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, che trovano nell'agricoltura un'occasione di formazione e riscatto.

Sarà anche possibile viaggiare virtualmente e visitare un alpeggio e i vari step della produzione della Toma attraverso degli Oculus, particolari visori da indossare che permettono di vivere in modo immersivo questa vera e propria esperienza. Visori e video sono stati finanziati dal progetto SociaLab, facente parte del più ampio Programma transfrontaliero Interreg V-A Francia-Italia Alcotra 2014-2020, nell'asse 4 "Inclusione sociale e cittadinanza europea".