A Barriera di Milano arrivano le eco-isole, entro fine 2022 la svolta "green". Ad oggi solo il 28% di differenziata

A Barriera di Milano arriva la raccolta differenziata con eco-isole. Dieci giorni fa ha preso il via l'installazione dei primi 19 bidoni "intelligenti", che sono stati messi nella prima parte di corso Novara, in corso Palermo e piazza Crispi. L'obiettivo, come ha spiegato questa mattina la presidente di Amiat Paola Bragantini presentando il calendario di iniziative di sensibilizzazione "Differenziamo senza differenze", "è di collocare tutte le 200 entro fine anno: ne vengono installate 4 al giorno".

In Barriera appena il 28% di differenziata

Al momento nel quartiere della Circoscrizione 6 la raccolta differenziata raggiunge appena il 28%, contro una media cittadina del 53% per cento. Ci sono poi zone più virtuose come Madonna del Pilone e Campidoglio dove si raggiunge il 62%. "Io spero - ha sottolineato Bragantini - che Barriera ci stupisca e penso la farà. Che sarà in grado di fornici dei dati positivi sulla raccolta".

Gli appuntamenti

E per sensibilizzare i cittadini ha preso il via oggi, con una giornata-evento di dibattiti e workshop, "Differenziamo senza differenze". In via Baltea alle 16.30 ci sarà la proiezione del cortometraggio "La Challenge", alle 17 tre laboratori gratuiti dedicati a radio, cucina e arte mentre in serata dalle 20 aperitivo e concerto dei Pietra Tonale. Tra ottobre e novembre ci saranno poi altri tre momenti dedicati a: "Cucina senza spreco", "Rifiuti artistici" ed Ecopodcast". "Se la cittadinanza - sottolinea Bragantini - non è resa protagonista di questa fase, non ce la possiamo fare".

Nel 2023 differenziata in centro

"Educare e spiegare al cittadino - ha aggiunto l'assessore all'Ambiente Chiara Foglietta - il complesso ciclo di raccolta e trattamento del rifiuto è il primo passo". "Penso che se la questione delle ecoisole - ha aggiunto il Presidente della 6 Valerio Lomanto - sia gestita in maniera giusta, cioè come in questo caso partendo dal basso, possa diventare un'opportunità".

Nel 2023 Amiat punta ad estendere la raccolta differenziata "evoluta" al centro cittadino.