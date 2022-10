Novanta spazzini in strada per ripulire Torino: task force di Amiat ad Aurora e Barriera

Una vera e propria task force per ripulire le strade dai rifiuti. È questa la risposta concreta di Amiat alle parole del sindaco Stefano Lo Russo, che negli scorsi mesi aveva detto chiaramente " Torino è sporca ". Si completerà a novembre, con l'ingresso degli ultimi quindici netturbini , il piano di assunzioni della municipalizzata.

Personale che si aggiungerà ai 75 già al lavoro per le strade di Torino, per un totale di 90 nuovi spazzini. "Gli ultimi stanno completando - ha spiegato la presidente di Amiat Paola Bragantini, a margine della presentazione delle nuove ecoisole in Barriera di Milano - i corsi di formazione". Le vera novità è che questi operatori ecologici sono impiegati al pomeriggio nei quartieri delle Circoscrizioni 4, 5, 6 e 7 più sporchi e problematici di Torino, da Aurora a Barriera di Milano.