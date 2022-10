Altavilla Monferrato: partita la seconda edizione del contest fotografico “Il Cioccolato nel Monferrato"

“Cioccolato nel Monferrato” organizza, con il patrocinio del Comune di Altavilla Monferrato e la partnership di IGERSALESSANDRIA, fino al 21 ottobre un contest fotografico per le vie del borgo di Altavilla Monferrato.

Il contest fotografico è un evento culturale che coniuga la passione per la fotografia e la promozione del territorio, al quale possono partecipare tutti, grandi e piccini, con qualsiasi mezzo fotografico digitale, anche lo smartphone.

Lo scopo del contest è quello di catturare immagini su alcuni temi assegnati nell’arco di una divertente giornata in cui vivere la festa e il paese, in un modo alternativo.

REGOLAMENTO DEL CONTEST FOTOGRAFICO “Il Cioccolato nel Monferrato” di domenica 17 ottobre 2021.

I temi sono i seguenti:

- TEMA 1: i CioccoLATI;

- TEMA 2: #ALTAVILLA Mon Amour

- TEMA 3: #Autumnvibes

Modalità di iscrizione.

Non è necessaria una formale iscrizione, né versare una quota di partecipazione.

Sarà sufficiente inviare nell’arco temporale da oggi fino al 21 ottobre 2022 gli scatti, entro la mezzanotte, all’indirizzo cioccolatonelmonferrato@gmail.com , in particolare UNO scatto per ognuno dei temi proposti, ai quali corrisponderanno tre singoli vincitori (che non potranno ripetersi nelle 3 categorie tematiche); saranno messi in palio rispettivamente tre premi in prodotti del territorio, anche se non mancheranno eventuali menzioni speciali decise dalla giuria.

Le immagini dovranno essere rinominate inserendo il nome del tema e nome cognome del partecipante (per esempio: cioccoLATI_MarioROssi) e dovranno essere nel formato .jpeg (.jpg) con il lato maggiore almeno di 2300 pixel di dimensione.

L’organizzazione si riserva il diritto d’uso non esclusivo e sempre citando l’autore delle opere inviate che potranno essere pubblicate su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e potranno essere usate per la realizzazione di future mostre fotografiche, inoltre si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume abbia recato danno o offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo spirito del concorso.

La partecipazione al concorso fotografico implica la completa ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

Ogni Autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie presentate.

Non sono ammesse immagini che possano ledere la dignità personale o danneggiare in qualsiasi maniera l’organizzazione e gli sponsor.

Non saranno ammesse fotografie contenenti immagini di minori riconoscibili, a meno che gli autori non inviino l’autorizzazione scritta da parte degli esercenti la potestà genitoriale sul minore, concernente la più ampia utilizzazione dell’immagine stessa.

La passione per la fotografia non esclude l’educazione. Prima di ritrarre qualcuno chiedi sempre il permesso e spiega i motivi.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa di legge vigente, i dati personali forniti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso.

Il Concorrente ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione, garantiti dalla legge al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è Cioccolato nel Monferrato.

Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

Buona Luce!