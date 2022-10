Dall'Attimo fuggente a Italia-Brasile, dalla Turandot ai musical Disney: al Teatro Superga grandi nomi e grandi sorprese

Il teatro è per tutti e può piacere a tutti, basta trovare lo spettacolo giusto per ognuno. E' questo che sembra dirci il programma del Teatro Superga di Nichelino con la sua 22esima stagione. In cartellone c'è infatti un po' di tutto: dai musical alla lirica, dalla prosa drammatica alla commedia, dai grandi classici a novità iper contemporanee. E l'obiettivo nemmeno troppo velato è proprio quello di portare a teatro tutti: dai bambini e le famiglie fino agli anziani, dagli appassionati ai curiosi, con particolare attenzione proprio alla fascia dei ragazzi o meglio dei giovani adulti (16-25 anni) che di solito sono i più difficili da raggiungere.

Il messaggio è già chiaro dall'immagine scelta per la stagione: il Superga stilizzato e coloratissimo con scritto in stampatello sulla facciata un enorme "E' ora di teatro". E così sia. Gli spettacoli in programma sono 17: 11 quelli ospitati nella sala di via Superga 44, a Nichelino, e 6 quelli di "a Corte", tre opere liriche e tre musical ospitati nella suggestiva location della Palazzina di Caccia di Stupinigi (e da quest'anno tornano anche gli aperitivi pre-spettacolo).

Tutte le informazioni si trovano sul sito teatrosuperga.it, ma spulciando il programma si possono già cogliere i punti di forza. La stagione apre infatti il 13 novembre con il botto, quello di Tick tick...boom, che non è solo omonimo del film Netflix ma è proprio la sua trasposizione teatrale. Il musical di Jonathan Larson vede in scena il giovane talento Nicolò Bertonelli. Tocca poi a Simone Cristicchi e il suo Paradiso delicato ma intenso (19 novembre). La Bohème di Puccini arriva in un nuovo allestimento il 17 dicembre, mentre il 26 dicembre sera spazio al Concerto di Natale, con 60 elementi sul palco.

Nel nuovo anno ecco Ditegli sempre di sì, opera poco conosciuta ma esilarante (con quel tocco malinconico che non può mai mancare) di Eduardo De Filippo, sul tema dell'andare in controtendenza (13 gennaio), seguito da un gradito ritorno: L'attimo fuggente, storia commovente e senza tempo ispirata al film (21 gennaio). Il 3 febbraio il bravissimo Emilio Solfrizzi impersona il Malato Immaginario di Moliere, un classico sempre attuale, mentre il 23 arriva Completamente esaurito, uno spettacolo davvero da non perdere: un attore, il talentuoso e giovanissimo 25enne Davide Nebbia, impersona ben 40 diversi personaggi per una commedia unica che vuole attirare attirare a teatro anche un pubblico diverso dal solito, soprattutto giovane.

Il 25 febbraio, ecco il momento dei bambini, con il family show: la storia di Papà Gambalunga raccontata in un musical della Compagnia della Rancia, una garanzia di qualità. L'11 marzo Caveman, lo spettacolo monologo sulla battaglia dei sessi più longevo nella storia di Broadway, firmato da Teo Teocoli e interpretato da Maurizio Colombi. Chiude la stagione in teatro, il 17 marzo, Italia-Brasile 3-2, racconto di quella mitica partita del Mundial a 40 anni di distanza.

Infine, l'offerta di Stupinigi. Tre opere liriche: Carmen (5 marzo), Turandot (2 aprile) e Otello (6 aprile). E tre musical: Hollywood (20 novembre 2022), Cabaret e Chicago (26 marzo) e, per concludere la stagione, Disney live action (23 aprile).

“Torniamo a fare teatro come prima della pandemia – spiegano i direttori artistici del Teatro Superga Alessio Boasi, Fabio Boasi e Claudia Spoto -. Vogliamo riportare il Teatro Superga al centro dell’attenzione di un territorio, quello di Nichelino, in cui era perfettamente integrato e anche l’immagine che restituisce il senso di 'È ora di teatro' in stile pop, riconoscibile e individuabile, va in questa direzione”.

INFO: Teatro Superga, via Superga 44, Nichelino, www.teatrosuperga.it, biglietteria@teatrosuperga.it