Tentano di andare in Francia, salvati tre migranti in ipotermia a Claverie

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti questa notte con i colleghi della Guardia di Finanza nel comune di Claviere per soccorrere un gruppo di tre migranti, bloccati nella zona del Colletto Verde, verso il confine con la Francia. La chiamata di emergenza è stata lanciata intorno alle 4 di questa mattina.

Bagnati e in ipotermia

Fortunatamente le difficoltà di comunicazione sono state sopperire dalla tecnologia visto che è stato possibile localizzarli con precisione tramite l'SMS locator. Sul posto è stata quindi inviata la squadra a terra che, in parte con il fuoristrada e in parte a piedi li ha raggiunti. Erano bagnati, con un principio di ipotermia, e si erano smarriti perché in zona pioveva e c'era fitta nebbia.

3 giovani dell'Iraq, Mali e Mauritania

I tecnici hanno fornito loro abbigliamento asciutto e teli termici e li hanno riaccompagnati a piedi fino ai fuoristrada e poi a Claviere dove sono stati consegnati ai Carabinieri e all'autoambulanza intorno alle 7 di questa mattina. Si tratta di 3 giovani 18/20enni che hanno dichiarato di provenire da Iraq, Mali e Mauritania.