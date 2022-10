La lotta alle bollette svela la sua vena romantica: da mercoledì in pizzeria si mangia a lume di candela

Combattere il caro bollette sfoderando una vena di romanticismo: di fronte ai prezzi alle stelle di gas ed energia elettrica, nel Torinese c'è chi prova a trovare strade alternative. " Vogliamo lanciare un segnale: proviamo a risparmiare e a contrastare la crisi energetica facendo un'esperienza sensoriale diversa. Tutti i mercoledì spegneremo la luce in sala e faremo cenare le persone a lume di candela ". Succede nella pizzeria " La Jonica ", che si trova in corso Francia 231, al confine tra Torino e Collegno. " Io e mia sorella Maria gestiamo la pizzeria dal 1982 - racconta Silvana Di Geronimo - e abbiamo deciso di provare una soluzione romantica! ". Un esempio di imprenditoria tutta al femminile, con una sensibilità particolare verso questo temi. La "scintilla"? La crisi energetica. " Qualche segnale lo avevamo percepito già da qualche mese: è almeno un anno che vediamo rincari nelle bollette. Ma ora siamo al raddoppio degli importi, insieme alle materie prime. Una situazione che è ormai sotto gli occhi di tutti e la gestione dei conti sta diventando insostenibile per noi ristoratori, così come per i privati cittadini. Lasceremo acceso dove indispensabile, per esempio negli spazi di cucina e lavoro, ma poi appoggeremo una lanterna su ogni tavolo ".

E quindi, se una strada poteva essere quella di ritoccare il listino prezzi del menu, si è scelta una seconda prospettiva. "Per evitare di gravare ulteriormente sulle spalle dei clienti con nuovi aumenti di prezzo, vogliamo provare a risparmiare energia facendo fare un'esperienza sensoriale diversa e con un pizzico di ritrovato romanticismo".



Una scelta che ha radici solide, però: "Da sempre aderiamo a iniziative per sensibilizzare le persone sulla sostenibilità e, quando l'abbiamo proposta, l'idea era piaciuta molto. Ma adesso, ragionando sulle difficoltà attuali, sui costi e sui rincari delle materie prime, abbiamo pensato di fare così. Non volevamo piangerci addosso e volevamo inventarci qualcosa di diverso dall'esposizione della bolletta in vetrina".



Ma gli stratagemmi per cercare di risparmiare in bolletta non si fermano alla candela sul tavolo. "Abbiamo iniziato anche a cuocere il pane, nel forno a legna, anche con diversi impasti. Così come i dolci".



Ma lo sguardo è rivolto verso l'alto, alle istituzioni. "Le nostre sono iniziative singole, ma il segnale deve arrivare dall'alto. Quella in cui ci troviamo non è una condizione sostenibile, non nel lungo periodo. Penso ad attività che hanno appena iniziato o che hanno dipendenti: ma come si fa? Bisogna agire in fretta".