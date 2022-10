A Cascina Fossata Legacoop presenta l'evento 'Transizioni Urbane Cooperative'

Il 13 ottobre a Torino Legacoopsociali e Legacoop Abitanti presentano Transizioni Urbane Cooperative. L’evento si tiene all’interno della XIX edizione di “Urbanpromo – Progetti per il Paese” dall’11 al 14 ottobre 2022 presso Cascina Fossata. Nella cornice della rigenerazione urbana e del partenariato pubblico privato, sono presentati progetti e iniziative che spiccano nel panorama nazionale per il forte carattere innovativo dei loro approcci e dei loro contenuti. A presentarli sono i loro protagonisti: promotori pubblici e privati, progettisti, gestori.

Transizioni Urbane Cooperative è un progetto editoriale di Fondazione Barberini: una ricerca per la costruzione di strumenti di coprogettazione e valutazione di impatto – realizzata insieme al Politecnico di Milano (Real Estate Center REC, laboratorio del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito e Tiresia, centro di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Gestionale) e con il sostegno di Coopfond – nei quali la cooperazione si propone come sistema di impresa in un’ottica di filiera cooperativa, intesa non come catena sequenziale di funzioni, ma come produzione di valore attraverso l’ibridazione di competenze e risorse, in un ruolo di advisor dei soggetti pubblici.

Nell’ambito dell’iniziativa verranno inoltre presentati progetti che hanno attivato reti e gestito partnership complesse, che saranno osservati con la lente degli strumenti della progettazione e della valutazione e messi in dialogo con interlocutori delle pubbliche amministrazioni.

Il programma

Giovedì 13 ottobre ore 14.30-18.30

Transizioni Urbane Cooperative

Eleonora Vanni – Presidente Legacoopsociali

Rossana Zaccaria – Presidente Legacoop Abitanti

Modera Diego Dutto – Legacoopsociali

Pratiche sistemiche di rigenerazione urbana

Ospitalità Solidale – Cooperativa Dar Casa – Sara Travaglini, Presidente

Fai la Casa Giusta – Tancredi Attinà Vice Presidente Coopertoscana, Giulia Maraviglia Sociolab Società Cooperativa e Impresa Sociale, David Pasqualetti Responsabile Tecnico di Settore Salute Mentale, Dipendenze e Marginalità Cooperativa Sociale G. Di Vittorio, Michele Vignali Presidente Coob Consorzio

Cooperative Sociali per l’inclusione Lavorativa

Integrazione tra modelli gestionali e tecnologia per migliorare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica: la proposta C.N.S. – FINABITA

Luigi Zucchelli, Direttore Area Tecnica Integrata e Sviluppo C.N.S. – Fabio Bastianelli, Amministratore Finabita Spa

Villaggio Gandusio – Cooperativa Open Group – Maria Sole Spagoni, Coordinatrice progetti di mediazione sociale e lavoro di comunità

Senior Housing Nichelino – Cooperativa G. Di Vittorio To – Massimo Rizzo, Presidente

Quartiere-Laboratorio Caleidoscopio Correggio – Luca Borghi, Presidente Cooperativa Andria; Francesco Peggi e Valentina Bertani – Educatori Cooperativa Accento

Angela S. Pavesi e Genny Cia – Real Estate Center Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito, Politecnico di Milano

Valentina Tosi – Tiresia – School of Management, Politecnico di Milano

Paola Bellotti – Direttrice Area Sostenibilità e Sviluppo Coopfond

Carlo Cellamare – Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale, La Sapienza Università di Roma

Modera Fabio Bastianelli – Finabita

Rigenerare il rapporto con la Pubbliche Amministrazioni

Marcello Capucci – Responsabile del servizio Qualità urbana e Politiche abitative Regione Emilia-Romagna

Serena Spinelli – Assessore Politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale Regione Toscana

Chiara Caucino – Assessore Infanzia, genitorialità e ruolo della famiglia nelle politiche del bambino, Politiche della casa Regione Piemonte

Alan Christian Rizzi, Assessore alla Casa e Housing Sociale, Regione Lombardia Regione