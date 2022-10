Il Treno della Memoria fa tappa alla stazione di Chivasso

Ha fatto tappa a Chivasso, nella tarda serata di ieri, lunedì 10 ottobre, il "Treno della Memoria", l'iniziativa nata per ricordare l'anniversario dell'arrivo a Roma Termini del convoglio su cui era posta la salma del Milite Ignoto.

Il treno, che ha sostato per quasi un'ora sul quarto binario alla stazione di Chivasso, è stato accolto da decine di cittadini, sindaci della zona e dalle associazioni d'Arma. "Ringrazio Rfi ed il direttore generale della Fondazione Fs Italiane, Luigi Cantamessa, per aver consentito a Chivasso di tributare il proprio saluto al treno della memoria - ha detto il sindaco Claudio Castello - il nostro Consiglio comunale, lo scorso anno, ha conferito la cittadinanza onoraria proprio al Milite Ignoto, a conferma di quanto siano sinceri i legami in onore di chi ha sacrificato la propria vita".