Sempre più gente non riesce a pagare le bollette, Iren: "Morosi in aumento dell'8%"

Il caro-bollette colpisce i cittadini e le imprese, che sempre di più faticano a fare quadrare i conti. E aumenta il numero di coloro che a fine mese non riescono a pagare la luce e il gas. A spiegarlo è Gianluca Bufo, Amministratore Delegato di Iren Luce Gas e Servizi, che stamattina è intervenuto ai microfoni di Radio Veronica One. "Oggi la morosità - ha spiegato - è in aumento di circa l'8%. Anche se complessivamente la maggioranza dei nostri clienti sta pagando le bollette, la situazione da è tenere attenzionata".

Bonus a più famiglie

E per cercare di aiutare le aziende ed i torinesi Iren ha messo in campo quattro linee di azione. La prima coinvolge un milione e 800 mila clienti del mercato libero di gas e luce, per quali è stata applicata una "politica di prezzi fissi. Questo ci ha consentito di non aumentare i prezzi tra gennaio ed agosto di circa 800 euro a famiglia". La seconda azione è il bonus per il teleriscaldamento, che per l' autunno/inverno 2022-2023 si amplia ai nuclei familiari con un Isee fino a 20mila euro e va così a coprire "circa un terzo delle nostre famiglie clienti".

Campagna di comunicazione per ridurre i consumi

Iren ha poi aumentato le rateizzazioni per pagare le bollette, a cui in ultimo si affianca una campagna di comunicazione per la "riduzione dei consumi, perché l'inverno che ci aspetta è molto delicato a livello di paese".

Riscaldamento sospeso