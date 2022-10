Aggressioni Capodanno al Duomo, una delle vittime chiede 100 mila euro di risarcimento

Chiede una cifra non inferiore a 100 mila euro, come risarcimento danni, una delle ragazze vittime delle violenze sessuali di gruppo nella notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano.

Imputato il 21enne torinese Abdallah Bouguedra

È emerso dalla costituzione come parte civile, attraverso i legali Silvia Allai e Carlo Pellegri, per la giovane, che ha subito gli abusi più gravi vicino via Mazzini anche ripresi in un video finito online, nella prima udienza del processo per uno degli imputati, il 21enne Abdallah Bouguedra.

Il Comune di Milano ammesso come parte civile

L'imputato, che abita a Torino e ora è ai domiciliari, era stato arrestato con altri 4 (due minori). Anche il Comune di Milano è stato ammesso come parte civile.