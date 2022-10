"Basta sgomberi": vandalizzata la sede del Pd di via Colautti

Atto vandalico alla sede del Pd di via Colautti, dove questa notte sono state tracciate con lo spray nero le scritte "Basta sgomberi" e "m.... e". Parole che si riferiscono al recente sgombero del centro sociale Edera Squat di via Pianezza, nel vicino quartiere di Lucento, ma anche all'atto dei dem approvato ieri in Sala Rossa.