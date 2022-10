Bollengo, una moto si schianta a forte velocità contro una betoniera: il centauro muore sul colpo

Un pensionato di 65 anni, Silvio Corrado, è morto nel pomeriggio di oggi, 11 ottobre, in un brutto incidente stradale a Bollengo mentre era alla guida della sua moto - una Suzuki Strom 650 - sulla strada provinciale 228 per Viverone.

Il motociclista si è scontrato con una betoniera diretta verso Viverone, in via Piani, e che quindi andava nella stessa direzione. Un urto che gli è stato fatale. Da una prima ricostruzione dei carabinieri di Ivrea, sembra che il violento tamponamento si sia verificato perché, in quel momento, la betoniera - guidata da un 26enne - si era fermata con l'intenzione di svoltare a sinistra.