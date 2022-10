Rapina a mano armata all'autogrill di La Spezia: gli autori sono tutti residenti a Ivrea

Sono tre cittadini di Ivrea ad aver rapinato, lo scorso 30 luglio, l'autogrill di Magra Est, a La Spezia, nel tratto autostradale tra Genova e Livorno. La verità è emersa oggi, quando per gli autori del colpo sono scattate le manette: si tratta di tre piemontesi di 18, 32 e 34 anni, individuati al termine di una lunga e approfondita indagine della Squadra Mobile e dalla Polizia Stradale di La Spezia con il prezioso supporto dei colleghi della Squadra Mobile di Torino e del Commissariato di Ivrea.

Il 30 luglio scorso, i tre avevano fatto irruzione nell'autogrill indossando cappuccio e mascherina, ma anche impugnando una pistola: con quest'ultima avevano minacciato i dipendenti, facendosi consegnare l'incasso della giornata e vari pacchetti di sigarette. Non sono però riusciti a farsi aprire la cassaforte automatica. Le telecamere di sorveglianza dell'autogrill sono riuscite a immortalare i tre mentre fuggivano a piedi in una strada secondaria, nella direzione della zona industriale di via Vincinella, dove ad attenderli c'era un complice, di 37 anni, a bordo di un'auto.

E' stato proprio l'autista il primo individuato dalle forze dell'ordine, scoperto con addosso alcuni dei pacchetti di sigarette rubati proprio il giorno della rapina. Da lì è stata avviata l'indagine, che ha portato, all'alba di questa mattina, 11 ottobre, all'arresto dei tre complici.