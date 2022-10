Ancora un incidente in tangenziale: cinque vetture coinvolte e traffico completamente in tilt [FOTO]

Ancora un incidente in tangenziale e traffico in tilt

Tangenziale completamente in tilt, questa mattina, a causa dell'ennesimo incidente che coinvolge l'arteria che circonda la città di Torino.



Lo schianto, che si è verificato poco prima dello svincolo di corso Regina Margherita in direzione Nord, ha coinvolto cinque autovettura e sono due le persone ferite, portate in codice verde al Maria Vittoria.



Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni: sul posto gli uomini della Polizia stradale e gli addetti per riportare la strada in condizioni di normalità e sicurezza.