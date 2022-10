Blitz della polizia nell'ex ferrovia trasformata in Tossic Park: tossicodipendenti portati in Questura

Blitz della polizia nell'ex ferrovia trasformata in Tossic Park

Continua senza sosta la lotta allo spaccio in quello che è diventato in poche settimane il "triangolo della droga", quello compreso tra corso Venezia, via Breglio e via Fossata.

Fermate diverse persone

Oggi infatti, a seguito delle numerose segnalazioni di continuo spaccio e consumo di droga, la polizia ha effettuato un controllo straordinario del territorio nella zona. Il blitz ha portato al fermo e all'identificazione di alcune persone presenti all'interno dell'area abbandonata. I tossicodipendenti sono stati portati in Questura per accertamenti. L'operazione straordinaria testimonia quanto sia ormai diventata pericolosa l'area a fianco del cantiere del passante ferroviario, ormai occupata dagli ex inquilina della Gondrand.

Marino (FdI): "Situazione intollerabile"

"Spacciatori e prostitute hanno trovato occupazione adibendo l'area abbandonata come fosse casa loro. Questo è l'ennesima occupazione da parte di soggetti di colore che in maniera spavalda ed arrogante continuano a seminare morte nei nostri quartieri" tuona Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 6.



"Questo è un chiaro esempio di quanto siano state fallimentari tanto questa amministrazione comunale, quanto quella precedente: i soggetti che vedete uscire fuori dal video non mi pare siano soggetti fragili o tantomeno persone che scappano dalla guerra o tantomeno gente che viene in Italia in cerca di lavoro" conclude l'esponente di FdI.