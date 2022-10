La Cub Scuola Torino dice no al tourbillon dei docenti

Attraverso una nota firmata dalla Coordinatrice Provinciale Giulia Bertelli, la Cub Scuola Università e Ricerca chiede chiarimenti rispetto alla procedura di immissione in ruolo dei docenti vincitori del concorso straordinario 2022.

Il sindacato di base vuole comprendere come "la previsione di rescindere i contratti dei colleghi precari attualmente assunti con la clausola "fino ad avente diritto" per sostituirli con i colleghi vincitori di concorso sia compatibile con il diritto degli allievi alla continuità didattica. Questo, poiché - alla luce dei dati in nostro possesso - la maggioranza dei vincitori di concorso è già in servizio su cattedre di diritto in scuole che sono in attesa di vedersi assegnato un docente di ruolo".

La Cub Scuola sottolinea che "le cattedre accantonate sono, nella sola provincia di Torino, ben 422 un rapido calcolo ci porta a stimare in maniera prudenziale in oltre 50.000 il numero degli allievi che vedrebbero compromesso un diritto fondamentale in ragione di questa procedura. Si chiede, quindi, di permettere ai colleghi già in servizio a tempo determinato di effettuare, previa disponibilità dell'Istituto Scolastico, l'anno di prova presso l’istituto ove hanno preso servizio in seguito alle operazioni di assegnazione".