Moncalieri, un venerdì sera solidale a Cascina Nonna Mariuccia per i bambini del Kenya

Moncalieri si regala una serata solidale per aiutare i bambini del Kenya. Venerdì 14 ottobre, alle ore 21, presso il Poliambulatorio Cascina Nonna Mariuccia, in largo Pastrengo 3 bis, è in programma la presentazione del libro "La danza degli elementi" di Caterina Vitagliani e Grazia Sereno.

Le illustrazioni della favola sono di Bianca Angioni e Martina Ghiazza. E' attesa anche la partecipazione del sindaco Paolo Montagna. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti, per questo è preferibile prenotare al numero 333.7366892 (ore serali).

Il ricavato delle vendite del libro sarà devoluto all'associazione Orphans's Dreams che opera in Kenya, per la costruzione del nuovo orfanotrofio di Likoni.