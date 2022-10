Non solo siccità, il deserto arriva anche dalle disuguaglianze: "Utopica" lo denuncia al Cecchi point

La disuguaglianza è un deserto. Ciascuno può contribuire a ridurre il deserto, aggiungendo le proprie gocce d'acqua. Questo l'invito che le Acli della Città metropolitana di Torino rivolgono alle istituzioni, alle altre associazioni cittadine e alla cittadinanza con l'evento Utopica.



L'appuntamento è fissato alle 10 di venerdì 14 ottobre al Cecchi Point di via Cecchi 17. Una giornata intera per discutere di disuguaglianze e soprattutto per capire insieme come contrastarle. "Servono politiche capaci non solo di ‘dare assistenza’ - afferma Raffaella Dispenza, presidente delle Acli di Torino - ma anche di abilitare le persone, di rafforzare le loro reti sociali, di trasformale piano piano in ‘attori