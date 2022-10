In piazza d'Armi "riapre" il cantiere degli eventi: non è Eurovision, ma il villaggio di Atp Finals [FOTO]

Sembra ieri e invece rieccoci qui. A pochi mesi dall'ondata travolgente di Eurovision Song Contest, in piazza d'Armi torna a brulicare il cantiere dei grandi eventi. Ora tocca alle Atp Finals. In alcune ore del giorno il sole sembra ancora caldo come nella tarda primavera scorsa, quando sul prato di fronte al PalaOlimpico erano nati i grandi tendoni in grado di ospitare giornalisti e delegazioni delle nazioni in gara. Eppure è cambiato tutto.

Prato off limits per un'estate

Nel mezzo, un'estate in cui il prato è rimasto cantierato, spelacchiato e - nei fatti - inaccessibile. E adesso, ad autunno appena iniziato, gli operai sono di nuovo all'opera, agganciati ad altezze proibitive, per allestire a tempo di record gli spazi coperti che serviranno a ospitare fans ed eventi collaterali delle sfide tra i grandi campioni mondiali del tennis.



Appuntamento dal 13 al 20 novembre: un mese o poco più, insomma. Ma già si vedono lungo i viali alberati di corso Agnelli e corso Galileo Ferraris gli stendardi che annunciano la gara tra gli eroi della racchetta. E adesso, nel giro di una manciata di ore, riecco le strutture e i tendoni: la scritta su sfondo blu delle Atp è già perfettamentre visibile e la sensazione è che il tempo si sia fermato, oppure tornato indietro di qualche mese.

Niente passerella sospesa

A differenza dell'Eurovision, manca la grande passerella sospesa che collegava le strutture esterne al Palazzetto. Ma il gusto per il grande evento ha già ricominciato a farsi sentire, l'attesa a spargersi tra le strade di Santa Rita e di Borgo Filadelfia. Basterà chiudere gli occhi un attimo e sarà di nuovo tempo di folle, code e divertimento.