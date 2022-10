L'Associazione Prevenzione Tumori nelle piazze di Torino e provincia con "La prevenzione dà buoni frutti, cogli la mela per la vita"

Le “mele della solidarietà” dell’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte Odv stanno per arrivare nelle piazze di Torino e provincia.

La campagna di raccolta fondi “La prevenzione dà buoni frutti, cogli la mela per la vita” dà appuntamento il 15 e il 16 ottobre nelle piazze di Torino e provincia. Come ogni anno l’Associazione scende nelle strade e nelle piazze torinesi e piemontesi per offrire le mele per la vita. Le offerte raccolte rappresentano uno dei principali mezzi per finanziare le visite di prevenzione che l’Associazione eroga all’interno degli ospedali piemontesi. La manifestazione è organizzata in collaborazione con Nova Coop e Coop senza le quali tutto ciò non potrebbe essere realizzato. Fondamentale è anche l’aiutodell’A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) che, insieme ai volontari dell’Associazione e ai volontari selezionati dal Settore Decentramento e Pari Opportunità del Comune di Torino (Giovani per Torino). Le mele provengono dall’Azienda agricola di Lagnasco, in provincia di Cuneo. Nel corso delle due giornate verranno distribuiti oltre 4mila sacchetti di mele del peso di 2 chilogrammi ciascuno, che hanno impresso il logo dell’Associazione Prevenzione Tumori Odv. I sacchetti di mele verranno distribuiti dai volontari presenti, a fronte di un’offerta minima di 5 euro. Sono 25 le postazioni, situate lungo le vie centrali, nelle piazze e nei centri commerciali delle principali località della provincia di Torino. Di seguito sono elencate le date e le relative postazioni dove saranno presenti i volontari e gli stand.

TORINO • Piazza Gran Madre, davanti alla chiesa, 16 ottobre • Crocetta Corso Luigi Einaudi angolo largo Cassini, davanti alla chiesa, 15 e 16 ottobre • Parella, via Salbertrand, 15-16 ottobre • Santa Rita davanti alla chiesa, 16 ottobre • Centro storico fondo scalinata Duomo, 16 ottobre

IN PROVINCIA

ALPIGNANO, piazza Unità d’Italia CASELETTE, piazza Cays, area mercato, 16-17 ottobre DRUENTO, piazza Oropa e piazza XII Martiri, 15-16 ottobre PIANEZZA, piazzale San Pancrazio, di fronte parrocchia SS. Pietro e Paolo, 22-23 ottobre ROSTA, 29 ottobre VILLARBASSE, 15-16 ottobre ANDEZENO, piazza Italia, 15 ottobre BALDISSERO, 15-16 ottobre CHIERI, piazza Umberto, zona arco, 15-16 ottobre PINO TORINESE, via Molina angolo via Roma, 22-23 ottobre RIVA PRESSO CHIERI, davanti alla parrocchia, 22-23 ottobre VEROLENGO, piazza IV novembre, davanti al santuario della Madonnina, 15-16 ottobre BRANDIZZO, via Torino, 23 ottobre CARMAGNOLA, piazza del Municipio, 15-16 ottobre COLLEGNO, piazza Torello, viale XXIV Maggio, 15 ottobre MONASTEROLO, piazza San Rocco, 15-16 ottobre LANZO, 15-16 ottobre NOLE, piazza Vittorio Emanuele, fronte chiesa, 16 ottobre LEMIE, piazzale antistante il cimitero, 1° novembre PIOBESI TORINESE, piazza Giovanni XXIII, 15-16 ottobre TROFARELLO, piazzetta San Giuseppe, 15-16 ottobre