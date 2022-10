Settimo Torinese, il grande cuore di Francesco Cena regala un nuovo forno professionale ai ragazzi dell'Enaip

Un momento di festa e di di ringraziamento. Settimo Torinese, attraverso Ezio Bertolotto, ex direttore dell'Enaip cittadino e la neodirettrice Isabella Delvecchio, ha voluto così dare un segno della propria gratitudine "ai figli di Francesco Cena, Paolo e Barbara, che grazie a una donazione di 3000 euro ci hanno permesso di comprare il nuovo forno che sarà utilizzato dai ragazzi dei nostri corsi di cucina".Cena è stato uno storico commerciante di Settimo, molto attivo a favore della collettività. Tanto da essere anche il fondatore del Rotary della zona.

"Cena è stato una persona straordinaria nella vita settimese - aggiunge Bertolotto - e prima di morire venne a trovarci. Mi chiamo un mattino e mi chiese se potevamo vederci. Mi portò una busta e mi spiegò la storia che c'era dietro quella busta: da ragazzino viveva a Fornacino e lui aiutava la mamma nelle faccende di casa. La scuola di Settimo fu bombardata e non poté più andare a scuola e nella cascina dove stavano loro era arrivata una famiglia di Torino, sfollata e benestante. A loro vendevano il pane bianco, mentre loro mangiavano il pane nero. E vivendo con loro scoprirono che il papà di questa famiglia era il preside di una scuola privata di Torino che si offrì di dargli lezioni, così da poter poi fare l'esame da privatista. Non riuscì mai a ringraziarlo. Con gli studi fatti poté andare a lavorare in Fiat, anche in quel caso grazie all'aiuto di un'altra persona che non riuscì mai a sdebitarsi e da lì poté costruirsi la sua carriera. Ecco perché, alla fine della sua vita, ha voluto restituire un po' dell'aiuto che aveva ricevuto da ragazzo".



I tremila euro sono serviti a comprare un forno da 10mila, ma ottenuto a un costo inferiore grazie a un concorso vinto dai ragazzi nella scorsa primavera.



"Cena era una persona di cuore, attenta al territorio e ai bisogni dei nostri ragazzi - aggiunge la nuova preside -. Con i ragazzi abbiamo già iniziato a usare il forno che a alla grande e siamo felici di festeggiare con la famiglia Cena un momento così importante, assaggiando anche i piatti preparati con questo forno".