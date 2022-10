Il commercio per sviluppare la città che cambia: "In due anni abbiamo perso molto, dobbiamo recuperare"

Terziario fondamentale per lo sviluppo

Tante le esperienze portate a confronto e condivise tra relatori e platea. Da Varese a Bari, passando per Bologna e Genova. "Il commercio oggi non svolge un ruolo solo economico, ma soprattutto sociale - sottolinea Rudy Collini, presidente di Confcommercio Varese, uno dei relatori arrivati da fuori Torino per portare la sua esperienza - dove c'è il commercio, c'è vita, c'è sicurezza, c'è coinvolgimento dei cittadini del territorio. Le strategie oggi devono puntare sul dialogo tra pubblico e privato, dove le strategie vengano decise dalla pubblica amministrazione, ma anche dagli operatori. Dobbiamo costruire le condizioni migliori e in provincia di Varese stiamo monitorando flussi e accessi al nostro centro storico e al resto della città: le tipologie, le età di persone, le abitudini, gli spostamenti, i cittadini, ma anche i turisti. Così si può capire in che modo ciascuno fruisce la città e su questa base si possono costruire centri e luoghi di aggregazione su misura".