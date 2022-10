Imprese, anche San Gillio si unisce ai progetto "Ecosistemi Innovativi Metropolitani"

Il Comune di San Gillio aderisce al progetto "Ecosistemi Innovativi Metropolitani" promosso dalla Città di Collegno e dalla società pubblica degli 11 comuni del Patto Territoriale, Zona Ovest di Torino srl, per raccogliere prospettive di crescita, attrazione e rafforzamento delle imprese.



Il Sindaco di San Gillio insieme al primo cittadino di Collegno, accompagnati da Umberto D'ottavio presidente di Zona Ovest di Torino srl, hanno incontrato i vertici di Baosteel Tailored Blanks, azienda leader nell'assemblaggio, montaggio e saldatura di lamiere con spessore differenziato e Willbit società collegnese specializzata nel fornire alle aziende soluzioni tecnologiche per digitalizzare e migliorare le performance operative e commerciali.



"La nostra efficacia amministrativa - commenta il sindaco di San Gillio Giancarlo Balbo - si moltiplica aumentando le opportunità di cooperazione intercomunale per sostenere il sistema produttivo locale e la sua capacità di competere a livello globale".



Mario Padovani, amministratore delegato di Baosteel Tailored Blanks "abbiamo il know how per sviluppare brevetti e innovazioni che possono migliorare significativamente la produzione di beni. Soluzioni che oltre alla riduzione dei costi permettono l’alleggerimento dei veicoli e conseguentemente una riduzione delle emissioni di CO2 sia nelle fasi produttive sia durante il loro utilizzo, elevando nel contempo le performance in ambito di sicurezza".

Ruben Porporato di Willbit l'azienda collegnese partner tecnologico di Baosteel evidenzia: " ci siamo specializzati nel supportare le imprese nell'era della transizione digitale perché le nuove normative, insieme alle recenti sfide in materia energetica, richiedono tecnologie complesse e evolute per ridisegnare i processi produttivi, per renderli competitivi e sostenibili.



"L’adesione di San Gillio conferma che l'interesse per il progetto è di un territorio più vasto. Aziende ed imprese importanti sono distribuite in tutta la cosiddetta "Città dell'Ovest", nei comuni più grandi ma anche in quelli più piccoli", dichiara Umberto D'ottavio presidente di Zona Ovest di Torino srl.



"Ecosistemi Innovativi Metropolitani è nato per rispondere ad una precisa esigenza di valorizzazione delle filiere locali, per questo ritengo fondamentale estendere le collaborazioni ai Comuni del territorio" sottolinea ancora il sindaco di Collegno Francesco Casciano "lavoriamo a testa bassa per consolidare la rete collaborativa tra istituzioni, imprese, mondo della formazione, organizzazioni sindacali e datoriali - per dare forza all'"ecosistema" dove si sviluppano le nostre eccellenze produttive".