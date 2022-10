"Portraits", 21 appuntamenti tra musica, teatro, letteratura e arti visive. A Torino, Bardonecchia e Villar Perosa

La compagnia di musica-teatro torinese Accademia dei Folli presenta PORTRAITS, progetto culturale vincitore del bando "Attività di spettacolo dal vivo nelle periferie" della Città di Torino. In programma 21 appuntamenti, da ottobre a dicembre, tra spettacoli di musica-teatro, musictelling, incontri nelle biblioteche, contest ed esposizioni, più una grande festa della musica.

Ritratti di grandi artisti del panorama musicale del ‘900

Portraits è una galleria di ritratti, tra musica, parole e arti visive, di alcuni dei più significativi artisti della scena musicale italiana e internazionale del ‘900. Accompagna il pubblico in un meraviglioso viaggio alla scoperta della poesia, della storia e del mondo di quei musicisti che hanno influenzato e affascinato intere generazioni, da Bob Dylan a Leonard Cohen, da Giorgio Gaber ai Beatles, da Fred Buscaglione a Judy Garland.

Il progetto vuole essere strumento di alfabetizzazione artistica a 360 gradi e, allo stesso tempo, occasione di dialogo, confronto e inclusione; perché quello della musica è il linguaggio più immediato, diretto ed emotivo, il più popolare e inclusivo, in grado di abbattere qualsiasi barriera culturale, linguistica, sociale, generazionale. La musica parla direttamente all'anima, senza filtri. La forma canzone, e più nel dettaglio, un certo tipo di cantautorato, riesce a fondere l'immediatezza della musica con la precisione fotografica della parola; la parola che racconta le storie, che si fa testimone di un'epoca, portavoce di una società.

Un progetto multidisciplinare

Portraits è anche una commistione di diversi linguaggi creativi, tra cui musica, teatro, arti performative e arti visive. In occasione di ogni evento, infatti, vengono realizzati uno o più prodotti artistici (live performance, digital art, fotografia, cd, cortometraggio, etc.), che diventano parte integrante dello spettacolo o diretti corollari.

Il tema, il filo conduttore, è sempre la musica, come propulsore emotivo e fulcro attorno al quale ruotano le arti: un minimo comune denominatore capace di convogliare energie creative, metterle a confronto e in dialogo.

Diverse le location coinvolte, nelle città di Torino, Bardonecchia e Villar Perosa, rispettivamente al Teatro Studio Bunker, al Palazzo delle Feste e al Cinema-Teatro delle Valli.

Il calendario degli spettacoli

13 ottobre ore 21.00 | Somali Disco Fever | Teatro Studio Bunker

14 ottobre ore 19.30 | I’m your man | Teatro Studio Bunker

21 ottobre ore 21.00 | Buonasera Sig. G | Teatro Studio Bunker

22 ottobre ore 19.30 | Buonasera Sig. G | Teatro Studio Bunker

24 ottobre ore 17.30 | Ferdinando Fasce – I Beatles | Biblioteca Rita Atria

28 ottobre ore 21.00 | Buonasera Sig. G | Teatro Studio Bunker

29 ottobre ore 19.30 | Buonasera Sig. G | Teatro Studio Bunker

30 ottobre ore 18.00 | Portraits: la festa | Teatro Studio Bunker

3 novembre ore 21.00 | How does it feel | Teatro Studio Bunker

4 novembre ore 20.30 | Miss Show Business | Teatro Studio Bunker

14 novembre ore 17.30 | Luca Castelli – Thom Yorke e i Radiohead | Biblioteca Don Milani

25 novembre ore 20.30 | Inspired by the king | Teatro Studio Bunker

28 novembre ore 17.30 | Giulia Cavaliere – The Italian Songbook | Biblioteca Cascina Marchesa

11 dicembre ore 21.00 | How does it feel? | Cinema-teatro delle Valli, Villar Perosa

12 dicembre ore 17.30 | Luca De Gennaro – Let them know it’s Christmas! | Biblioteca Primo Levi

15 dicembre ore 21.00 | Fred dal whiskey facile | Teatro Studio Bunker

16 dicembre ore 21.00 | Fred dal whiskey facile | Teatro Studio Bunker

17 dicembre ore 19.30 | Fred dal whiskey facile | Teatro Studio Bunker

18 dicembre ore 17.00 | Fred dal whiskey facile | Teatro Studio Bunker

27 dicembre ore 21.00 | Fred dal whiskey facile | Palazzo delle Feste, Bardonecchia

30 dicembre ore 21.00 | Inspired by the King | Palazzo delle Feste, Bardonecchia