Il Parco Nazionale del Gran Paradiso riceve l'Oscar dell'Ecoturismo di Legambiente

Ieri, durante il TTG Travel Experience di Rimini, nell’ambito della cerimonia della decima edizione degli Oscar dell’Ecoturismo, Legambiente ha assegnato, in occasione del centenario congiunto degli stessi, un Premio Speciale al Parco Nazionale del Gran Paradiso e al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise perché “rappresentano un esempio positivo per la conservazione della natura e la salvaguardia di specie e habitat a rischio di estinzione e un modello virtuoso per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali in particolare per il settore dell’ecoturismo di cui sono stati antesignani nel nostro Paese”.

Gli Oscar dell’Ecoturismo di Legambiente premiano le realtà della Penisola che propongono un turismo sostenibile, mettendo al centro la valorizzazione di natura e territori. Il Parco aveva già ottenuto nel 2016 un oscar dell’ecoturismo grazie al progetto del Marchio di Qualità Gran Paradiso.

La premiazione si è svolta al TTG Travel Experience in programma a Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, al termine della tavola rotonda “Il turismo 4.0 tra transizione ecologica e innovazione digitale” che vedrà la partecipazione di Marco Bussone, presidente di UNCEM, Sebastiano Venneri, della Segreteria Nazionale di Legambiente e responsabile Turismo dell'associazione, Antonio Nicoletti, responsabile nazionale Aree protette e Biodiversità di Legambiente, Daniele D’Amario, Assessore al Turismo Cultura e Attività produttive della Regione Abruzzo e Martina Rosato, Dirigente direzione generale Valorizzazione e Promozione turistica – Ministero del Turismo.