Adesca ragazzina sul web fingendosi donna e si fa mandare foto osé: scoperta rete di pedofili

Ha adescato una minorenne sul web fingendosi una donna, per poi farsi mandare foto intime della ragazzina e del fratello via WhatsApp. La Procura di Torino ha fatto arrestare dai Carabinieri di Mirafiori un 27enne della provincia di Caltanissetta e un 35enne della provincia di Vicenza: i due sono accusati di violenza sessuale su minore, pornografia minorile aggravata e detenzione ingente di materiale pedopornografico.

La denuncia della madre

L'indagine dell'Arma ha preso il via dalla denuncia presentata nel settembre 2021 dalla madre di una minorenne , che ha consentito di scoprire alcuni pedofili che agivano sul web.

Nello specifico uno degli indagati - fingendo in un primo momento di essere donna - avrebbe avviato una conversazione con la ragazza attraverso la chat di un gioco online . I due avrebbero successivamente iniziato a conversare su WhatsApp, dove l'uomo avrebbe conquistato la fiducia della bambina con numerosi complimenti e rassicurazioni, con conseguente richiesta di fotografie e video intimi di lei e del fratellino di più piccolo.

Sequestrato ingente materiale pedopornografico

Un modus operandi seguito anche dall'altro uomo. Il tutto si è interrotto solo quando la madre ha notato le chat sul telefono cellulare in uso alla ragazzina. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di individuare e perquisire uno degli indagati già nel mese di dicembre dell'anno scorso e di sequestrargli un telefono cellulare contenente un ingente quantitativo di materiale pedopornografico nonché conversazioni tramite WhatsApp e Telegram.

Dodici perquisizioni

Da lì sono partite 12 perquisizioni in tutta Italia, col sequestro di svariati pc e cellulari il cui contenuto è in corso di analisi da parte degli investigatori. L'indagine ha consentito di raccogliere elementi che evidenziano come il gruppo ricorresse a una strategia di adescamento particolarmente subdola, fatta di avances e complimenti virtuali rivolti a minorenni, spesso proprio tramite chat di giochi online.