Askatasuna, dalla questura arriva la diffida per concerto in strada

Diffida da parte del Questore di Torino Vincenzo Ciarambino per il centro sociale Askatasuna, che aveva organizzato per domani sera un concerto da tenersi su corso Regina Margherita, all'altezza dell'edificio occupato illegalmente.

La diffida è per inottemperanza alle norme che regolano eventi di questo tipo. L'intenzione degli antagonisti era quella di chiudere il controviale del corso e di allestire un palco dove sarebbero dovuti salire gruppi musicali come gli Africa Unite, The Bluebeaters, Bandak Adabra, Lou Dalfin e cantanti come Willie Peyote, Zuli e altri ancora. Ma tutti gli artisti sono stati avvisati dalla Questura della diffida emessa.

Il centro sociale aveva anche posizionato in queste ore i nastri e i cartelli di divieto di sosta nell'area, senza autorizzazioni sul suolo pubblico. Non solo. Per il concerto non c'era un piano di sicurezza che prevedesse, soprattutto dopo i tragici fatti di piazza San Carlo, varchi, steward o limiti di capienza. "Sappiamo bene che la sicurezza e l'ordine pubblico sono le classiche scuse per silenziare eventi creati dal basso, al di fuori delle logiche di profitto organizzati per sostenere cause politiche e sociali cittadine molto sentite", replicano da Aska.

"Siamo di fronte ad un ennesimo attacco al quale rispondiamo senza alcun timore. Domani ci saremo - promettono dal centro sociale - l'evento si farà comunque con alcune modifiche e cambiamenti, ma con anche tante sorprese e il corso più trafficato della tua città sarà sempre come non l'avete mai visto. Ci vogliono tristi e muti, domani canteremo a squarciagola".