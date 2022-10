Rissa in corso Giulio Cesare, arrivano i carabinieri: quando vanno via i pusher tornano a picchiarsi

Una doppia rissa, con botte da orbi, bottiglie spaccate e tanta paura. È stata una serata di tensione in corso Giulio Cesare, all’altezza di via Volpiano, dove un gruppo di spacciatori si è affrontato a calci, pugni e colpi di bottiglie e bastoni.

Una violenza scoppiata improvvisa, intorno alle 20. Forse per un regolamento di conti, o forse per un diverbio degenerato. Resta la paura per i residenti, barricati in casa e minacciati per non riprendere con i cellulari quanto accadeva sotto casa loro. Oltre al danno, con tavolini rovesciati e attimi di terrore, la beffa: quando sono intervenute le forze dell’ordine, polizia municipale e carabinieri, i pusher sono scappati via. La calma è durata molto poco. Una volta abbandonato il presidio infatti, gli spacciatori sono tornati ad affrontarsi come se nulla fosse successo.

“Signor sindaco Lo, Russo come può vedere nel quartiere Barriera di Milano non ci si annoia mai: come capogruppo di Fratelli d'Italia le chiedo quali provvedimenti ha intenzione di adottare nei confronti di tutti gli esercizi commerciali aperti h24 che sono solo fonte di bivacco, degrado, e di risse quotidiane in cui gli unici a farne le spese sono i suoi cittadini”, attacca Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6.